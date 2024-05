ROMA (ITALPRESS) – “Pensiamo si possano prendere a riferimento i contratti leader, quelli maggiormente applicati nei settrori e farli valere per i lavoratori che vivono una situazione di difficoltà. Ma sono la contrattazione collettiva e le relazioni sindacali gli strumenti chiamati a costruire risposte per la crescita dei salari, per ridurre l’orario di lavoro, per regolare lo smart working”, ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl.

