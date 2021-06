Sbraccia (Tor Vergata): “Contro obesità nuova terapia per perdere peso”

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) – “L’obesità per troppo tempo è stata ritenuta un semplice disturbo nutrizionale. In realtà è una patologia molto seria, oltre che un fattore di rischio importante per le principali malattie croniche tra cui diabete, ipertensione, tumori e tutta una serie di osteoartriti. Va quindi curata il più precocemente possibile. Fino ad oggi non abbiamo avuto moltissimi strumenti, tuttavia si stanno affacciando nuovi farmaci di estremo interesse, come la terapia con semaglutide che fa perdere peso e migliora la qualità di vita dei pazienti, come conferma lo studio Step 1 presentato all’European Congress on Obesity 2021 (Eco2021), da poco concluso”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Paolo Sbraccia, direttore Uoc di Medicina interna e Centro medico dell’obesità del Policlinico Tor Vergata di Roma.