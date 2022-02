Scabec, l’Ordine della Campania: Al fianco della collega Leveque e dei 12 lavoratori licenziati

“L’Ordine dei giornalisti della Campania è al fianco dei dodici lavoratori licenziati in queste ore dalla Scabec, società regionale per la valorizzazione culturale, i cui contratti sono stati revocati. Tra loro la collega Raffaella Leveque, giornalista professionista, da dieci anni alla guida dell’Ufficio stampa e portavoce. Tutti licenziati perché i contratti, stilati dagli uffici del personale dalla stessa Scabec, non sarebbero in regola”. E’ quanto afferma un comunicato dell’OdG. “In particolare, per il caso della collega Raffaella Leveque si tratta di contratto firmato in seguito a procedura adottata da Scabec e sempre confermata. A lei e agli altri undici lavoratori licenziati la solidarietà e la vicinanza dell’Ordine pronto a essere presente al loro fianco in ogni sede”, conclude il comunicato dell’Ordine dei giornalisti.