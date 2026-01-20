Scabec, sospeso l’iter di nomina del direttore generale

Disposta la sospensione dell’iter di individuazione della figura del direttore generale della Scabec, società in house della Regione Campania nata per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Ne dà notizia la Regione Campania, spiegando che si tratta di una decisione “assunta per valutare la piena rispondenza al pubblico interesse della designazione di tale figura, anche in relazione al quadro finanziario e alla complessiva organizzazione della società”. “Le politiche culturali – dichiara il governatore Roberto Fico – sono e saranno sempre l’asse portante dell’azione del governo regionale, come testimonia la nomina nella giunta di uno specifico assessore alla Cultura. Il nostro impegno è mettere in campo tutte le soluzioni, anche organizzative, più adeguate per sostenere il settore e così il territorio. Pertanto abbiamo deciso di procedere a un ulteriore approfondimento del rinnovo della governance della società Scabec, agendo sempre e solo nell’interesse della comunità e della Regione”.