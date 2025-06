Scalisi Palminteri “Murale Schillaci dedicato a chi sta ai margini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il murale è dedicato non a Totò Schillaci ma a chi non fa gol, a chi non vince, a chi sta in panchina o ai margini, proprio come le persone di questo quartiere, che hanno bisogno di essere viste, guardate, amate, curate: questo murale è dedicato a loro e alle persone che sono venute a trovarmi in questi giorni mentre lavoravo, esprimendomi tutto l’amore che hanno per Totò. Questo dipinto spero sia una luce che si accende su questo quartiere e che possa scaturire una valanga di campi sportivi, giardini, servizi per chi vive qua”. Lo ha detto l’artista Igor Scalisi Palminteri all’Italpress a margine dell’inaugurazione del murale da lui realizzato in onore di Totò Schillaci al Cep di Palermo.

