Scalo goloso a Napoli per la first lady Jill Biden: a bordo le pizze di Coccia

Dieci margherite e nove pizze alla diavola con salame, ordinate in volo e prelevate all’aeroporto di Napoli per una cena prima di ripartire per Washington. Sono arrivate ieri sera, nella base della marina americana, dove è atterrato per uno scalo tecnico alle 21.45 il volo che portava la first lady degli Usa Jill Biden, in sorvolo dall’Italia e di ritorno dalla sua visita in Kenya. A preparare le pizze Enzo Coccia, titolare di uno storico locale di Napoli, che le ha portate in persona alla base alle 21.30, in tempo per la rapida consegna al volo per una cena napoletana in tragitto verso gli Usa. L’aereo, infatti, è atterrato, ha caricato le pizze ed è subito dopo decollato.