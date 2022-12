Scambio di prigionieri Russia-Usa, la famiglia di Paul Whelan: Devastati dal suo mancato rilascio

La famiglia di Paul Whelan esprime gioia per il rilascio di Brittney Griner ma non nasconde di essere “devastata” per il mancato ritorno a casa anche di Paul, detenuto in Russia dove è stato condannato a 16 anni per spionaggio. “Posso perfino immaginarmi come si sentirà Paul quando lo verrà a sapere. Paul si è impegnato così duramente per sopravvivere già quasi quattro anni a questa ingiustizia. Le sue speranze erano cresciute quando aveva saputo che il governo americano stava facendo passi concreti per il suo rilascio. Si chiedeva dove sarebbe andato a vivere una volta tornato. E ora cosa? Come continuerà a sopravvivere, giorno dopo giorno, quando sai che il tuo governo non è riuscito per due volte a liberarti da una prigione straniera?”, ha scritto David Whelan, il fratello i Paul.