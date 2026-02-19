Scampia canta la speranza: da domani online il primo singolo con videoclip del Coro Millecolori

Arriva il 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali “A speranza”, il primo singolo con videoclip del Coro Millecolori di Scampia. Il brano anticipa l’uscita del primo album del gruppo e rappresenta un nuovo traguardo per un progetto nato nei luoghi più complessi del quartiere a nord di Napoli.

Il Coro Millecolori è un coro interetnico composto da bambini e giovani rom e napoletani provenienti dalle aree più marginali di Scampia. È nato all’interno del Centro Millecolori, doposcuola e ludoteca delle Suore della Provvidenza, e della Rettoria Santa Maria della Speranza dei Padri Gesuiti. Riunisce voci bianche e alcune voci adulte, configurandosi come uno spazio di crescita culturale, educativa e umana, fondato sull’educazione alla bellezza attraverso la musica.

Un percorso di riscatto

Negli anni il coro ha costruito un cammino fatto di prove settimanali, festival, residenze artistiche, esperienze in studio di registrazione e viaggi in tutta Italia. Un percorso che ha trasformato il canto in uno strumento concreto di integrazione, consapevolezza e riscatto.

Coordinatore del progetto è padre Eraldo Cacchione, mentre da cinque anni la direzione artistica è affidata a Ciccio Merolla. La sua presenza ha dato al coro una forte identità musicale e una visione artistica riconoscibile.

Il brano “A speranza” porta la firma dello stesso Merolla, che ne ha curato anche la regia del videoclip, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa. Il video è pensato come un’estensione naturale della canzone: uno sguardo essenziale e rispettoso sui volti e sui luoghi che racconta, senza artifici, con l’obiettivo di restituire autenticità e bellezza.

“Dirigere questo videoclip è stata un’emozione nuova, profonda. È la mia prima regia, ma soprattutto è stato un atto di ascolto”, afferma Merolla, spiegando di aver scritto il testo partendo dalle storie, dagli sguardi e dalle fragilità dei ragazzi conosciuti nel tempo. Portare quelle emozioni nelle immagini, sottolinea, è stato un modo per dare corpo visibile a ciò che era nato nella musica e per dire grazie ai giovani coristi.

Musica in dialetto e identità

La direzione corale è affidata al maestro Filomena De Rosa, cantante jazz-blues, che accompagna i ragazzi in un percorso di crescita vocale ed espressiva. Elemento distintivo del Coro Millecolori è la scelta di proporre brani originali in dialetto napoletano, lingua viva e quotidiana dei giovani interpreti.

“A speranza” racconta il desiderio di riscatto, la fiducia nel futuro e la volontà di essere riconosciuti per il proprio valore, oltre ogni etichetta. Il primo album, in uscita nei prossimi mesi, conterrà nove brani originali, espressione del cammino umano e musicale di questi giovani di Scampia.

Il progetto è promosso dall’Associazione Mille Colori, con il supporto di una squadra che ha curato produzione e videoclip: assistente di set Daria Tda, fotografa di scena Paola Caianello, operatore Vincenzo Fortunato, fotografia e montaggio di Gianmichele Rillo. Nel video compaiono, tra gli altri, Elena Equabile, Martina Acampora, Gabriele Borrelli, Francesco Ingolingo, Mariagrazia Marsicano, Antonia Casaburi, Cleter Nunzio, Cleter Ida, Crispino Elena, Matteo Jovanovic, Giuseppe Milanovic, Cristina Mitrovic, Carolina Ciaramella, Federica Mele, Giusy Catanuso, Kesya De Biase e Luigi Errico. Ufficio stampa Manuela Ragucci.