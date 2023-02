Scampia, Gianni Maddaloni: Comune ci chiede cifre che non possiamo permetterci

“Si tratta di cifre improponibili. Per quanto riguarda il progetto che porto avanti, si tratta di soldi che non ci possiamo permettere di pagare”. È molto preoccupato Gianni Maddaloni, maestro di judo che nel 2005 ha realizzato a Scampia una palestra con l’obiettivo di far praticare sport agli abitanti del quartiere e di togliere dalla strada quante più persone possibili. Ora, però, l’attività della palestra è a rischio chiusura a causa di ingenti somme di denaro dovute al Comune di Napoli: 380.574,70 euro di mensilità inevase relative a canoni e/o indennità di occupazione e 1.900 euro per la locazione mensile della struttura. Gianni Maddaloni compirà 67 anni a settembre, nello stesso mese in cui la palestra festeggerà la maggiore età. “Il percorso della Star Judo Club Napoli è cominciato 18 anni fa- racconta all’agenzia Dire- quando la palestra mi fu data in consegna senza la firma di alcun tipo di contratto: solo un foglio scritto a penna dalla ditta incaricata dei lavori ma il Comune non mi fece firmare alcun tipo di contratto. Tra l’altro, in questi anni non ho mai ricevuto bollette. E per 13 anni ho potuto far praticare sport gratuitamente agli abitanti del quartiere di Scampia. Ringrazio infatti il Comune, gestito all’epoca da Rosa Russo Iervolino”. Gianni Maddaloni spiega di aver fatto tutto ciò che riteneva opportuno per il suo quartiere. “Di un bene del Comune ho fatto un bene comune. All’epoca c’era la faida, i delinquenti si uccidevano fra di loro, e insieme ad altre associazioni nacque questa vera e propria ancora di salvezza per i ragazzi. Fino al 2018 non ho avuto alcun tipo di contatto con l’amministrazione. È intervenuto anche Luigi de Magistris, che ci promise di risolvere tutto prima della scadenza del suo mandato. Sono quattro anni che riceviamo questa bolletta da 1.900 euro e, in realtà, nulla è stato sistemato”. Ora la vicenda della palestra Star Judo Club Napoli è tutta nelle mani del sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi. “Ho molta fiducia in lui e in tutta la sua squadra. Il sindaco è una persona con una certa cultura. Proprio domani ho un appuntamento con una persona di sua fiducia e mi auguro che si scriva preso la parola fine accanto a questa storia”.