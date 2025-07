Scandinavia, Simone Orlandini nuovo ambasciatore dell’Ente Pro Loco Italiane

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a Simone Orlandini per la prestigiosa nomina ad Ambasciatore dell’Ente Pro Loco Italiane (EPLI) per la Scandinavia, nell’ambito del progetto ‘Ambasciatori EPLI nel Mondo’, sostenuto dal MAECI. Questa nomina rappresenta un riconoscimento della sua dedizione e competenza nel promuovere il patrimonio culturale italiano. Il ruolo di Orlandini sarà fondamentale per rafforzare i legami tra le Pro Loco italiane e le comunità italiane all’estero, in particolare in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. Supporterò con convinzione l’attività di Simone Orlandini, certo che il suo impegno porterà risultati concreti nel promuovere la ricchezza dei nostri borghi e delle nostre tradizioni. Invito le istituzioni, le associazioni e le comunità italiane in Scandinavia a collaborare con lui per realizzare progetti che rafforzino il senso di appartenenza e il dialogo culturale. A Simone va il mio pieno sostegno e l’augurio di un lavoro proficuo per il bene dell’Italia e delle sue comunità all’estero” – lo comunica Simone Billi, deputato per la Circoscrizione Estero-Europa e presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo.