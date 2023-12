Scannapieco(CDP) “Serve messaggio forte su sostenibilità e inclusione”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci sono aspetti ambientali su cui bisogna agire con grande fretta e questo è anche il messaggio che ci arriva dalla COP28. Ma non dimentichiamo l’inclusione, il fatto di creare una società più equa e anche su questo dobbiamo dare un messaggio forte”. Lo ha detto l’amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco, a margine dell’evento “Eyes on a sustainable future”, organizzato a Milano da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con Borsa Italiana.

