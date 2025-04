“Scarabocchi” di Chiello: un album in uscita e l’appuntamento a Napoli alla Casa della Musica

Il rap italiano si prepara ad accogliere “Scarabocchi”, il nuovo album di inediti di Chiello, disponibile da venerdì 2 maggio in formato CD e vinile (Island Records/Universal Music Italia). Ma l’evento è doppio per i fan napoletani: la città è pronta ad accogliere Chiello in concerto alla Casa della Musica il 6 maggio, una delle tappe più attese del “Chiello Live 2025”.

“Scarabocchi” promette di essere un progetto intenso e personale, un viaggio tra le emozioni contrastanti dell’esistenza, dove la musica diventa “specchio del pendolo schopenhaueriano”. Chiello esplora il suo mondo interiore, dando vita a un sound che fonde sonorità evocative e testi viscerali, arricchito da featuring con Rose Villain e Achille Lauro e collaborazioni con Tommaso Ottomano, Matteo Novi, Fausto Cigarini, Domenico Venturo, Michelangelo e Mace.

L’album, anticipato dall’uscita dei singoli “Limone” e “Stanza 107”, si presenta con una tracklist ricca di sfumature: “Insetti”; “Scintille”; “Stupida anima”; “Limone”; “I miei occhi erano i tuoi” feat. Rose Villain; “Maledirò”; “Amici stretti”; “Succo d’ananas” feat. Achille Lauro; “Amore mio”; “Stanza 107”; “Malibù”; “Pirati”; “Nessuno ti crede”.

Ma oltre all’uscita di “Scarabocchi”, l’attenzione è puntata sul “Chiello Live 2025”, il tour che porterà l’artista sui palchi dei principali club italiani. E tra le date più attese c’è proprio quella di Napoli, il 6 maggio alla Casa della Musica. Un’occasione unica per vivere l’energia e l’intensità di Chiello dal vivo, in un concerto che si preannuncia carico di emozioni.

Il tour, prodotto e organizzato da Trident Music, toccherà anche Senigallia (data zero, 4 maggio), Roma (7 maggio), Milano (11 maggio), Firenze (14 maggio), Nonantola (Modena) (16 maggio), Padova (18 maggio) e Venaria Reale (Torino) (19 maggio).

Sul palco, Chiello sarà accompagnato da una band composta da Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere), per un’esperienza live che promette di essere “viscerale e coinvolgente”.

Chiello, classe 1999, si è affermato come uno dei protagonisti della scena trap italiana con gli FSK Satellite, per poi intraprendere una carriera solista ricca di successi e collaborazioni importanti. Con “Scarabocchi” e il tour “Chiello Live 2025”, l’artista è pronto a confermare il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico.