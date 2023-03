Scardina, il messaggio di Diletta Leotta: “Forza Dani”

(Adnkronos) – “Forza Daini”. Diletta Leotta, con una storia su Instagram, ha voluto mandare un pensiero al suo ex Daniele Scardina, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d’urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento.

La conduttrice di Dazn oltre al messaggio sui social ha voluto ha voluto dedicare un pensiero a Daniele Scardina anche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium al termine del derby: “Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”, ha detto la Leotta.