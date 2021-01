Scaricano divano, tavolino, tv e sanitari in via Duomo a Napoli: individuati grazie alle telecamere

Avevano lasciato lungo via Duomo tutto l’arredo (divano, mobile, televisioni, sanitari) proveniente da un appartamento poco distante, ma sono stati filmati dalle telecamere e successivamente identificati dagli agenti della Polizia Municipale dell’Unita’ Operativa Tutela Ambientale, i responsabili e il committente dello sgombero fuori legge effettuato a Napoli. Gli agenti sono risaliti a loro grazie all’indirizzo riportato su alcuni scatoli da imballaggio. Giunti sul posto, hanno sorpreso i soggetti a impacchettare altri rifiuti derivanti dallo sgombero dell’immobile destinato a un nuovo affittuario. Oltre a sanzionare tutti i soggetti interessati, gli agenti hanno provveduto a far loro rimuovere quanto depositato in strada. Analogo intervento è stato effettuato in salita Pontecorvo dove una coppia, poi identificata e sanzionata, veniva ripresa mentre abbandonava un’intera camera da letto. Come da prassi i dati dei trasgressori saranno trasmessi all’Asia per le eventuali richieste di rimborso concernenti le spese aggiuntive.