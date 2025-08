Scarichi e rifiuti illeciti, denunciati i vertici delle aziende ospedaliere Federico II e Vanvitelli

Rientravano nella categoria degli scarichi industriali le acque reflue che venivano scaricate – illegalmente – nelle fognature: è quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Napoli durante alcuni controlli nel polo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Federico II, che ospita anche la Facoltà di Scienze Biologiche, il Ceinge Biotecnologie Avanzate e l’Adisurc residenza studenti. I militari, al termine dei controlli che hanno consentito di rilevare anche altre violazioni delle norme ambientali, hanno deciso di denunciare il direttore generale e il direttore sanitario dell’Aou Policlinico-Federico II e il responsabile unico prevenzione dell’Azienda Ospedaliera Vanvitelli per gestione illecita di rifiuti e scarico di acque industriali non autorizzato. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Federico II, secondo quanto emerso dagli accertamenti, ha ottenuto, infatti, dall’Ente Idrico Campano, l’autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura solo per le acque dei servizi igienici e quelle reflue di condensa. Riscontrata negli scarichi la presenza di rifiuti delle mense, cerotti, garze e, nella vasca di ultimo filtraggio, prima dell’immissione nella fognatura, anche di rifiuti solidi, come siringhe e provette per esami. In un’area ampia circa 250 metri quadrati sono stati trovati, in alcuni contenitori di plastica non chiusi ermeticamente ed esposti agli agenti atmosferici ed alle alte temperature, rifiuti sanitari (siringhe, flebo, disinfettanti) e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Scoperte anche due apparecchiature fuori uso, classificabili come pericolose, provenienti dai reparti per la produzione di risonanze magnetiche esposte agli agenti atmosferici. I carabinieri hanno quindi deciso di sequestrare sia l’impianto di trattamento delle acque, sia l’area dove stoccati i rifiuti sanitari, quelli miscelati (RAEE, ferro, legno ecc.) e le due apparecchiature per le risonanze magnetiche.