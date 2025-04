Scarlatti Camera Young: omaggio a Mozart, Debussy e Ravel con la prima di Franza

Mercoledì 23 aprile ore 18, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), un nuovo appuntamento della III Ed. della rassegna Scarlatti Camera Young – Dialoghi musicali alla Federico II, che abbina promozione di giovani talenti e divulgazione musicale, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Concerto “Mozart / Franza / Debussy / Ravel” propone il cordiale, luminoso Allegretto dal Quartetto per archi K 575 «Prussiano», un capolavoro della maturità, e il galante Quartetto per oboe e archi K 370, entrambi di W. A. Mozart; poi la prima esecuzione assoluta di Dressing the line before its demise per flauto, oboe, clarinetto e oggetti del giovane compositore Giuseppe Franza (classe 1995), una suggestiva esplorazione al limite delle risorse esecutive dei fiati a confronto con inedite sonorità di oggetti adoperati come strumenti musicali; seguono due splendidi capolavori della musica francese moderna: il Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) di C. Debussy, in una trascrizione per settimino che ne esalta l’incanto di perenne rivelazione sonora, a cui fa eco ideale la levigata, perfetta magia sonora dell’Introduzione e Allegro per arpa solista, flauto, clarinetto e quartetto d’archi (1905) di M. Ravel.

In scena Alba Brundo (arpa), Francesco Attore (flauto), Gabriele Polcaro e Pierdavide Falco (oboi), Francesco Abate (clarinetto), Leonardo Marzano, Pasquale Picone e Flavia Patierno (violini), Matteo Introna (viola), Vittorio Infermo (violoncello). Illustra il programma Enzo Viccaro.

Biglietti € 5,00 – online su https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nuova-orchestra-scarlatti/ o al botteghino da un’ora prima del concerto.

Info 0812535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it