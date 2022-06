Scaroni “La Serie A è diventata la Serie B d’Europa”

MILANO (ITALPRESS) – “La Serie A italiana è un prodotto scarso e noioso: è diventata la Serie B d’Europa”. Così, dalle colonne de “Il Foglio”, Paolo Scaroni. Il presidente del Milan ha parlato dei diversi problemi che attanagliano il calcio italiano, dagli impianti vecchi agli stadi vuoti, dal gioco ripetutamente interrotto ai diritti tv, per i quali, per Scaroni, “siamo stati superati abbondantemente anche dalla Liga e dalla Bundesliga”. “Il nuovo stadio di Milano? Chi prima ci darà l’ok ci troverà pronti”, ha aggiunto il numero uno della società rossonera.

Questo, in sintesi, il pesante j’accuse di Scaroni: “La Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati d’Europa. Negli ultimi vent’anni ci hanno superato tutti, o quasi. Il risultato è che il prodotto che offriamo è scarso, senza i vari Messi e Mbappè, semplicemente perchè non possiamo permetterceli. Se continuiamo così ci allontaneremo sempre più dall’eccellenza del calcio”.

“Dobbiamo presentare un prodotto che piace. Il calcio è uno sport ma è anche uno spettacolo e in quanto tale richiede uno stadio bello e possibilmente ben illuminato, sempre pieno di tifosi e moderno”, ha concluso il presidente del Milan.

