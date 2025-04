Scenario delle Professioni 2025: il forum che parla ai professionisti del domani

Al termine dell’evento ci sarà la premiazione “Best in Class 2025”

L’aggiornamento continuo è sempre più centrale per chi lavora nel mondo della consulenza e della fiscalità. In questo contesto torna “Scenario delle Professioni: oggi e domani”, forum di riferimento organizzato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, che nell’edizione 2025 propone due giornate dense di contenuti formativi e prospettive future.

Organizzato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, il forum si rivolge a professionisti e studi che cercano non solo aggiornamento, ma anche visione. Il format ibrido – in streaming e in presenza a Villa Erba, a Cernobbio – consente una partecipazione flessibile, senza rinunciare alla qualità dei contenuti.

Nella giornata inaugurale, due appuntamenti in diretta streaming accreditati da 2 CFP ciascuno affronteranno temi caldi come la riforma fiscale, l’evoluzione del lavoro autonomo e l’impatto della digitalizzazione sui processi lavorativi. Il primo approfondimento “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica” sarà un dibattito in compagnia degli esperti sulle novità fiscali: dalla riforma del lavoro autonomo all’uso dell’intelligenza artificiale.

Il secondo, “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche”, si concentrerà invece sulle trasformazioni del mercato occupazionale, con interventi di rappresentanti istituzionali e del Gruppo TeamSystem. Un’occasione unica per accumulare crediti formativi e, al contempo, approfondire questioni cruciali per il futuro della professione.

Il secondo giorno l’incontro “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche”, sarà una riflessione più ampia, con interventi di professionisti e rappresentanti istituzionali che guideranno il pubblico alla scoperta dei megatrend che stanno trasformando il modo di lavorare. Intelligenza artificiale, sostenibilità, nuovi modelli organizzativi e competenze ibride saranno al centro del dibattito.

Il forum si concluderà con la premiazione “Best in Class 2025”, organizzata con Forbes, che valorizza le realtà più virtuose in ambito di crescita e competenza, AI, sostenibilità e giovani. Un riconoscimento che sottolinea come formazione, innovazione e merito siano oggi i pilastri per costruire un’identità professionale solida.