Scheherazade, il mistero del mega yacht ormeggiato a Marina di Carrara: è di Putin?

È giallo sul mega yacht di lusso ormeggiato a Marina di Carrara. Ad accendere un faro sull’imbarcazione Scheherazade è stato il New York Times che si interroga sulla possibilità che sia addirittura riconducibile al presidente russo Vladimir Putin. Intanto per chiarire a chi appartenga sono in corso gli accertamenti della Guardia di Finanza che, attraverso l’analisi delle banche dati, sta cercando di risalire alla proprietà o alla società intestataria dello yacht. Un compito non semplice per gli investigatori che stanno comunque eseguendo accertamenti anche su altre imbarcazioni ormeggiate nei porti italiani per capire se appartengano a qualche oligarca inserito nella black list della Ue. Tra gli altri sono al vaglio altri beni riconducibili all’oligarca Alisher Usmanov, a cui sono stati già congelati immobili per 17 milioni di euro ad Arzachena.