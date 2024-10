Scherma, a Napoli 203 atleti provenienti da 19 Paesi

Risuonano le note dell’inno di Mameli nell’impianto che ha aperto le porte a 203 atleti provenienti da 19 Paesi e che ha ospitato la prova di spada maschile individuale e quella di spada femminile a squadre. La tappa napoletana del Circuito europeo cadetti di scherma, che ormai in pianta stabile fa capolino in città, ha avuto inizio nel segno di Partenope e della Campania. Ha trionfato nella gara di spada maschile Davide Del Prete, portacolori del Club Scherma San Nicola. Il casertano, allievo del maestro Mario Renzulli, ha dominato e battuto in finale Giovanni Sinatra del Cus Catania col punteggio di 15-8. La certezza del podio per Del Prete è arrivata con la vittoria per 15-12 su Riccardo Perrone (Pro Patria Milano) che si è appropriato del terzo gradino del podio, accanto a Francesco Delfino (Circolo Ravennate della spada) superato da Sinatra 15-13 . Ha continuato a sorridere la scherma campana con la medaglia d’argento ottenuta da Elisabetta Rinaldi nella spada femminile a squadre. L’allieva del Club Sportivo Partenopeo, coadiuvata da Carola Calogiuri (Lame Azzurre Brindisi), Lisa Pichler (Club scherma Bolzano) e Sofia Quirini (Circolo scherma Terni), ha condotto un percorso netto. La certezza del podio per il team tricolore guidato dalla napoletanissima Rinaldi è arrivata insieme al successo sulla formazione numero 4 dell’Italia rimediata con l’esito di 45-43, in un assalto equilibrato sino all’ultima frazione. Solo in finale il quartetto Italia3 si è arreso al cospetto della formazione principale italiana in un match a senso unico sin dall’alba: 45-28 è lo score finale. Alla cerimonia di premiazione è intervenuta l’Assesore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli , Emanuela Ferrante, che si è dichiarata orgogliosa della realizzazione del quarto evento internazionale di scherma che sta ospitando la nostra città. A margine dell’evento Vincenzo De Bartolomeo, vice presidente della Federscherma e membro del comitato esecutivo della Confederazione europea di scherma, ha consegnato un premio a Loredana De Felicis, presidente del Club Sportivo Partenopeo, la società organizzatrice della manifestazione. Sono intervenuti anche Matteo Autuori, consigliere nazionale della FIS e Aldo Cuomo, presidente del comitato campano della Federazione. Domani scenderanno in pedana le spadiste in occasione della prova individuale (alle 8.30) e gli spadisti in vista della prova a squadre (13).