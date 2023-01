Scherma, Coppa del Mondo Paralimpica a Washington: subito 4 medaglie per l’Italia

Non solo i successi del fioretto “olimpico” a Parigi. L’Italia parte subito forte, con quattro medaglie, anche nella prima giornata della prova di Coppa del Mondo Paralimpica a Washington. Vittoria nella sciabola maschile cat. A firmata da Edoardo Giordan e terza posizione per Matteo Dei Rossi. Doppio podio anche nel fioretto femminile cat. A con Ionela Andreea Mogos seconda e Loredana Trigilia terza. Torna alla vittoria Edoardo Giordan. Gara perfetta per il romano delle Fiamme Oro che da numero 1 dal ranking mondiale rispetta il pronostico e si porta a casa il successo nella prova statunitense. La sua prestazione ha avuto inizio nel tabellone dei 16 con il successo per 15-1 sullo statunitense Nicholas Badeaux. Un dominio continuo per Edoardo che si è conquistato la certezza di una medaglia grazie al 15-4 contro il francese Serge Robin nei quarti di finale. In semifinale successo nel derby contro Matteo Dei Rossi con il punteggio di 15-3, nell’atto conclusivo sconfitto il tedesco e numero 3 del mondo Maurice Schmidt dopo un match equilibrato per 15-13. (