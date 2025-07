Scherma, Italia campione del mondo di sciabola a Tblisi

Milano, 28 lug. (askanews) – Sesta medaglia per la spedizione azzurra nella rassegna mondiale di Tbilisi, la seconda d’oro dopo il fioretto maschile a squadra. E’ ancora il gruppo a premiare l’Italia che nella finale della sciabola a squadre conquista il metallo più prezioso, quello d’oro. Sono Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre i protagonisti del successo sull’Ungheria, sconfitta per 45 a 37.

Dopo l’argento preso agli europei di Genova, questa identica composizione della sciabola azzurra si prende anche l’oro mondiale. Un traguardo storico. Perché il metallo più prezioso, agli azzurri della sciabola, mancava addirittura dai mondiali di Mosca 2015; e per giunta è arrivato contro una rivale storica come la squadra ungherese che l’Italia della sciabola non aveva mai sconfitto in una finale mondiale.

Dolci ricordi per Luca Curatoli, che salì sul gradino più alto del podio dieci anni fa insieme ad Aldo Montano, Enrico Berrè e Diego Occhiuzzi; e che lo rifà oggi con Neri, Torre e Gallo. In particolare Gallo è stato l’MVP della finale, dopo che il fenomeno ungherese Szilagyi aveva messo paura in avvio con il 5-2 su Curatoli, replicato poi anche da Rabb contro Neri. Proprio Gallo è styato autore di un controparziale di 11-4 contro Gemesi rimettendo così l’Italia sulla carreggiata giusta. Da lì, gli azzurri, sono sempre riusciti a gestire e incrementare il vantaggio fino al 45 a 37 finale. Italia sul podio anche nel fioretto femminile. Martina Favaretto, Arianna Errigo, Alice Volpi e Anna Cristino sono di bronzo dopo aver superato il Giappone col punteggio di 45 a 30.