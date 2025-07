Scherza con i fanti, ma lascia stare i Santi che poi, se telefonando…

Si stenta a crederlo, eppure continuano a presentarsi agli occhi (ormai) disincantati dell’ umanità episodi che sembrano presi a piene mani da cronache surreali dalla realtà di per sè gia romanzata. Purtroppo tali notizie non sono destinate alla lettura amena a cui di solito ci si dedica in questa stagione, sotto l’ombrellone al mare o seduti su una panca in montagna. Il fatto. L’aviazione di Israele, qualche giorno fa, ha colpito una chiesa cattolica nella striscia di Gaza, causando vittime e distruzioni. Tutto ciò in un contesto geopolitico di particolare agitazione.

Tanto sia perchè, oltre a aver provocato morti e feriti tra i sacerdoti e i fedeli, tutto è accaduto nel mezzo di una fase delicata dei rapporti tra Leone XIV e Nethanyau. Quegli stessi sono, o almeno erano, in una fase di totale revisione, con propositi di sicuro costruttivi. Giovedì Netanyau si è vestito da Asino in mezzo ai suoni e ha telefonato a Leone per scusarsi del clamoroso errore. Il Papa, con ammirevole pragmatismo, ha preferito volare alto e tentare di imbastire un incontro a breve termine tra il suo interlocutore e Hamas. Chissá che Leone non abbia voluto riciclare la battuta di Totò in uno dei suoi film ancora in bianco e nero. Mentre era al

telefono con un americano che si era presentato come un agente dell’ FBI, Federal bureau of investigation, gli precisa che anche lui veste panni simili ai suoi, facendo parte dell’ organico dell’ italianissimo CNF che, nella lingua napoletana, é l’ acronimo di “Cà nisciuno è fesso”. Anche se non è necessario, vale la pena sottolineare che il Papa, in cuor suo, sarà di certo giunto a fare considerazioni analoghe a quelle del Principe della risata. Nonostante tutto, il Sant’ Uomo ha fatto si che il suo aiutante in campo, il Cardinale Pizzaballa, portando con se ogni…ben di Dio, abbia raggiunto quei luoghi che in tempi normali trasudano divinità e che ora non sono facilmente distinguibili da un mattatoio. Fin qui, ormai è storia, mentre il dopo telefonata sembra già aprire i cuori alla speranza. Il programma del Capo della Chiesa intende andare ben oltre di quanto appena illustrato.

Qualcosa è già venuta fuori per bocca del Premier di Tel Aviv, che ha dichiarato di aver trovato spazio di confronto con il leader palestinese. Nasce da questi spezzoni di colloqui un dubbio destinato a rimanere tale: vivi la Signora Golda Mayer, il Generale Dayan e il Presidente Guryon, quanto riferito fin qui, sarebbe mai potuto divenire realtà ? La domanda non é fuori luogo ma non è facile fornirle una risposta. Si può ritornare con la mente al film Sleeding Doors per aver conferma di quanto possa giocare il caso sulle cose di questo mondo. Ancora un pensiero, questa volta di fantapolitica. Circa sessanta anni fa, un americano di origini tedesche, il Professor Henry Kyssinger, all’ epoca Segretario di Stato degli USA durante la presidenza di Richard Nixon, mise in essere diversi piani rocamboleschi per far si che il suo Presidente e quello cinese Mao Tse Dong si dessero la mano a Pechino, riavvicinando cosi gli USA e la Cina, quinfi riuscendo nel suo intento. Oggi un altro americano, questa volta in abito talare, si ripropone, con altrettanta discrezione, per fare qualcosa di simile allargata al Medioriente e così sia. A questo punto non resta altro da fare che augurargli che Dio gliela mandi buona e di pronto utilizzo