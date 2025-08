Scherzare con il fuoco

La sequenza di eventi di grande portata, il più delle volte negativa che, dall’ inizio del terzo millennio, si sta verificando un pò ovunque a raggio sempre più ampio, dovrebbe indurre chi ne è responsabile, a ponderare con maggior cura i piani e i programmi al varo. Quanti stanno ai diversi posti di comando, ne stanno giá mettendo in pista diversi e altri ancora vorrebbero gestire in egual modo. La giornata odierna è una di quelle che resteranno a lungo evidenziate nel Grande Libro della Storia. L’ inizio di agosto, mese che già nella Roma dell’ imperatore Augusto – dal suo è derivato il nome dell’ottavo dell’anno – aveva dato allo stesso solennità perchè segnava la fine dell’annata agraria. Era anche il tempo giusto per abbozzare i programmi del dafarsi nei mesi successivi. Oggi, si apprende da ogni tipo di informazione, le intese raggiunte alla fine dell’altra settimana in Scozia tra Trump e Von der Leyen riguardanti le aliquote dei dazi in percentuale, diventano operative. Dazi che proprio da oggi inizieranno a essere applicati in una situazione confusa di enorme portata. Sembravano oramai definite e quindi da dover essere tenute nella massima considerazione, quando l’Americano e l’Europea si sono congedati. Ciò soprattutto nel calcolo del dovuto alle dogane: da essi si eleverà la colonna che sale fino a arrivare ai prezzi finali, ovvero all’ultimo acquirente. Senonchè, alla fine dei lavori, il Biondo di Washington e la Walkyria di Bruxelles hanno omesso – che sbadati..! – di firmare anche solamente un brogliaccio di quanto si erano detti. Tanto nell’attesa di sottoscrivere il documento finale, quello stampato “in pulito”, come suol dirsi in burocratese. Sovviene a questo punto memoria di quanto avveniva nelle compravendita di prodotti agricoli o a essi assimilabili. Accadde così che un agricoltore, essendo la sua masseria invasa dai topi, decise di comprare un gatto. Andando a prelevarlo, trovo il micio giá chiuso in un sacco. Senza esitazione disse al venditore che, se non glielo avesse prima mostrato, poteva tenerselo. Da qui il detto del villaggio “comprare il gatto nel sacco”, riferentesi alla fattispecie dell” incauto acquisto. È incredibile, essendo invece vero, ma chi nella UE continuerá a imbarcare la propria merce diretta negli USA, da oggi si troverà a agire in condizioni simili a quelle descritte nell’ aneddoto. Per onor del vero, in molti sistemi normativi adottati in più parti del mondo, la compravendita “a corpo e non a misura” é esplicitamente regolata. Essa deriva da un sistema antico ma ancora oggi annotato nei “Libri degli usi e costumi” conservati nelle biblioteche delle Camere di Commercio. Quel tipo di compravendita, ancora in uso, soprattutto nel Meridione, per i prodotti agricoli è definito “a mazza secca”. Per quanto riguarda quelli istituiti da Trump, bisogna fare molta attenzione per evitare che da mazza non finiscano a mazzate, peraltro pesanti.