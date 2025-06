Schifani “135 milioni per rinnovare le strutture ricettive in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Buone notizie per il turismo in Sicilia. Abbiamo deciso un investimento straordinario da 135 milioni di euro per rinnovare e migliorare le strutture ricettive della Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nell’annunciare i nuovi contributi a fondo perduto per il settore del turismo: “Il nostro obiettivo principale è chiaro, migliorare la qualità dell’accoglienza in Sicilia, come ci chiedono sempre più spesso i turisti che scelgono la nostra regione. Investire in innovazione e riqualificazione significa alzare gli standard, valorizzare il patrimonio esistente, senza consumare nuovo suolo, ma soprattutto creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico”, ha aggiunto.

(Fonte video: Regione Siciliana)