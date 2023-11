Schifani a colloquio con comitato per ospedale pediatrico di Taormina

TAORMINA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha raggiunto Taormina per il meeting del Buongoverno di Forza Italia. Al suo arrivo Schifani, prima di prendere parte ai lavori di Etna23, si è recato subito dai genitori dei bambini ricoverati ed in cura al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Taormina. Le famiglie si sono date appuntamento stamattina davanti all’hotel che ospita il meeting politico per una protesta pacifica contro il rischio di chiusura del Ccpm.“Sono al vostro fianco – ha detto Schifani alle famiglie – e ci vedremo pomeriggio per discutere la situazione. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la prosecuzione delle attività di questo reparto. C’è il massimo impegno del governo regionale, stiamo interloquendo con il Ministero della salute affinché si possa trovare una soluzione risolutiva”.

