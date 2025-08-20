Schifani “Baudo un grande siciliano che ha reso felice anche l’Italia”

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (ITALPRESS) – “Pippo Baudo è stato un emblema del servizio pubblico”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine dei funerali di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania. “È un momento in cui tutta l’Italia si sta stringendo attorno a lutto di tutti noi – ha aggiunto -. E’ stato un grande siciliano che ha reso felice anche l’Italia, ha parlato a milioni di italiani. Era doveroso essere qui sia a titolo personale sia a nome di tutto il popolo siciliano”, ha concluso.

