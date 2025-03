Schifani “Decreto povertà una scelta giusta, è già boom di domande”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’obiettivo di Forza Italia è garantire il principio della libertà, che è stato scolpito nella storia del nostro partito da Berlusconi. Libertà significa anche offrire al cittadino i presupposti per una vita sociale accettabile e un aiuto agli ultimi, come sta cercando di fare il nostro governo regionale con il reddito di povertà che sta avendo un boom di domande: questo denota come la nostra sia stata una scelta giusta, non è reddito di cittadinanza ma la dimostrazione di come il sociale per Forza Italia sia sempre qualificante e doveroso; a breve finanzieremo una legge contro la povertà, stanziando alcuni milioni”. Lo afferma è il presidente della Regione Renato Schifani a margine della convention La riforma della giustizia di Forza Italia, al teatro Politeama Garibaldi di Palermo. xd8/vbo/mca2

(ITALPRESS)