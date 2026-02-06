Schifani “Ristori per i danni del ciclone e un tetto per tutti a Niscemi”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ristori per danni subiti dagli stabilimenti balneari e le attività commerciali fino a 20.000 euro. Ristori per i danni subiti dalle imprese ittiche, quindi per imbarcazioni, attrezzature e impianti di acquacoltura fino al 100%. Sospensione al pagamento dei canoni e alle concessioni dei manieri marittimi, mi sembra anche giusto e doveroso. Poi sono partiti i lavori per ripristinare l’attività dei porti Stromboli, Lampedusa, Linosa. E poi rimane fermo il mio impegno su Niscemi. Al più presto, in tempi velocissimi, un tetto per tutti. Questo rimane un impegno fermo e voglio ringraziare le istituzioni che si stanno stringendo alla nostra regione, alla nostra popolazione colpita. Ce la possiamo fare tutti uniti”. Così, tramite un video sui suoi canali social, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, fa un punto sulle misure di emergenza adottate per via del ciclone Harry e sulla frana di NIscemi. vbo/mca2

(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)