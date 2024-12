Schifani “Rotto duopolio voli ma speravamo in Antitrust”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci auguravamo che l’Antitrust facesse chiarezza in tempi brevi ma rispettiamo la sua autonomia. Abbiamo preso atto del fatto che l’intervento del terzo vettore, che ha già investito sostanzialmente su nostra spinta, ha rotto il duopolio tra Ita e Ryanair. Evidentemente però non è bastato. Noi continueremo comunque in questa direzione”. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa a Palazzo d’Orleans sulle iniziative contro il caro voli. xd8/vbo/gtr

(Fonte video: Regione Siciliana)