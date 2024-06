Schifani “Sicilia offrirà olio votivo ad Assisi. mi ritengo fortunato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo 21 anni la Sicilia è chiamata a portare l’olio votivo a San Francesco, è qualcosa per cui mi ritengo fortunato sotto il profilo sia umano che istituzionale. Porteremo ad Assisi un forte messaggio di solidarietà, fratellanza e attenzione ai poveri. Il giorno della morte di Biagio Conte è stato uno dei più tristi per Palermo e la Sicilia, io ero al suo capezzale poche ore prima che se ne andasse ed è stato un momento commovente: il nostro governo va avanti nell’attenzione concreta agli ultimi e ai bisognosi, ma anche a chi deve attendere troppo tempo per una visita medica. Questo è il mio sforzo quotidiano anche per onorare la promessa che ho fatto a Biagio Conte in punto di morte”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

