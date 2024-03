Schillaci: aggressioni a medici sono problema gravissimo, è assurdo

“Abbiamo aumentato pene ma serve soprattutto un cambio culturale”

Genova, 11 mar. (askanews) – “Le aggressioni agli operatori sanitari sono un problema gravissimo che abbiamo affrontato lo scorso anno all’interno del Decreto bollette. Domani al Ministero ci sarà una giornata dedicata proprio alle aggressioni agli operatori sanitari”. Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci, a margine delle celebrazioni per i primi 100 anni di storia del Policlinico San Martino di Genova.”Devo dire che su questo – ha sottolineato Schillaci – c’è da sempre il nostro impegno. La cosa più brutta che c’è è che il 70% delle aggressioni avviene nei confronti delle donne e soprattutto delle infermiere. Abbiamo aumentato le pene ma non è solo un problema di pene. Credo – ha concluso il ministro – che ci voglia soprattutto un cambio culturale, dobbiamo far capire quanto sia importante il lavoro di chi ogni giorno si scarifica per noi. Trovo veramente assurdo che gli operatori sanitari siano vittime di aggressioni”.