Schillaci: “Dieta mediterranea significa prevenzione su cui si deve investire”

(Adnkronos) – “Abbiamo scelto la dieta mediterranea perché credo che sia veramente una delle eccellenze della nostra nazione. Oggi è un giorno dedicato al Made in Italy e credo che la dieta mediterranea, anche per il ministero della Salute, abbia un significato particolare. Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto dare grande impulso a tutto il sistema della prevenzione, perché oggi gran parte del Fondo sanitario nazionale è per le cure; solo una parte, minore, viene impiegata in prevenzione. Credo che sia assolutamente importante cambiare questo paradigma e investire di più in prevenzione, perché la prevenzione riduce il numero di futuri malati, ma soprattutto permette ai cittadini italiani di vivere meglio”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento al convegno organizzato oggi al Museo archeologico Paestum e Velia (Salerno), in occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy sulla dieta mediterranea.

Lo studioso americano Ancel Keys, che teorizzò e valorizzò i benefici della dieta mediterranea sulla salute, “ha trovato qui l’America – continua Schillaci – Questo può essere anche di buon auspicio per le future generazioni. Credo che l’investimento in ricerca per una nazione sia il migliore che possa fare. L’ho detto anche la scorsa settimana in un incontro molto importante che c’è stato con il presidente del Consiglio Meloni e un gruppo di scienziati – rimarca il ministro – perché l’investimento di ricerca è un investimento che ritorna dal punto di vista economico ed è un investimento che rappresenta un volano fondamentale per tutta la nazione”. Per questo “credo che il Governo mette e metterà sempre di più attenzione su questo. La ricerca, i giovani e la prevenzione – conclude – sono importanti per assicurare un futuro migliore a tutti noi”.