Schillaci “Il disegno di legge delega consentirà un riordino nel settore delle professioni sanitarie”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie vogliamo promuovere un riordino complessivo nel settore, affrontando nodi centrali come la carenza di personale, l’evoluzione delle competenze professionali, l’aggiornamento dei percorsi di formazione e lo sviluppo delle opportunità di crescita professionale”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio inviato in occasione degli stati generali della Federazione nazionale degli Ordini tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

“Allo stesso tempo – ha aggiunto -, sono previste misure per valorizzare il ruolo degli ordini professionali. Il contributo delle professioni tecniche della riabilitazione e della prevenzione sarà determinante anche nel rafforzamento della sanità territoriale, che costituisce uno degli assi di sviluppo del nostro sistema di assistenza”. Schillaci ha inoltre spiegato che “il sistema sanitario sta affrontando un cambiamento profondo. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e l’evoluzione delle tecnologie della medicina digitale stanno modificando i modelli di assistenza e richiedono organizzazioni più flessibili, integrate e orientate al territorio. In questo scenario il ruolo delle professioni sanitarie riassume una dimensione sempre più rilevante”.

CATANIA “SSN SI DIFENDE VALORIZZANDO LE COMPETENZE”

“Il servizio sanitario nazionale non si difende solo con le risorse economiche: si difende soprattutto valorizzando le competenze, il lavoro e la responsabilità delle professioni sanitarie. È su questo capitale umano che si gioca il futuro della sanità italiana”. Così il presidente di FNO TSRM e PSTRP, Diego Catania, nel corso degli stati generali della Federazione nazionale degli Ordini tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. “Abbiamo voluto promuovere questo momento di riflessione perché siamo convinti che il riordino delle professioni sanitarie debba partire da un presupposto molto chiaro: la centralità delle competenze professionali nella tutela della salute dei cittadini – ha detto -. Le professioni che questa Federazione rappresenta, dall’area tecnico-diagnostica all’area tecnico-assistenziale, dalla riabilitazione alla prevenzione, costituiscono una componente essenziale del sistema salute. Professioni che ogni giorno operano con competenza, responsabilità e dedizione all’interno del servizio sanitario nazionale, che garantiscono diagnosi, sicurezza, prevenzione, riabilitazione e qualità dei percorsi assistenziali, ma che non sono sempre state valorizzate nella misura in cui avrebbero meritato”.

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