Schillaci “Necessario gratificare i medici del pronto soccorso”

ROMA (ITALPRESS) – “Il pronto soccorso ha necessità di avere personale medico dedicato e convinto di quello che va a fare, a brevissimo aprirò un tavolo con gli esperti per trovare soluzioni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite del Tg2Post. “Chi lavora al pronto soccorso deve essere gratificato non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista organizzativo – ha aggiunto – e avere delle prospettive lavorative certe”.

Il ministro si è quindi detto “veramente preoccupato per la frequenza delle aggressioni ai medici. Ho già avuto dei colloqui con il ministro dell’Interno Piantedosi per avviare dei protocolli tra le prefetture e le aziende ospedaliere per far sì che ci possa essere un pronto intervento in caso di aggressione”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).