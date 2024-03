Schlein a Calenda: nessuno è autosufficiente per battere destra

Roma, 13 mar. (askanews) – Per battere la destra serve “un progetto” e un’alleanza che metta insieme “il più possibile le forze alternative”. Lo ha detto Elly Schlein in conferenza stampa, rispondendo al leader di Azione Carlo Calenda che ha nuovamente detto no al ‘campo largo’.

“Io – ha detto Schlein – posso rispondere per quello che fa il Pd” che “in tutti i territori sta cercando di agevolare un’alternativa alle destre che sia competitiva e che possa vincere. Nessuna delle forze politiche è autosufficiente”.

Ha aggiunto la leader Pd: “Serve la coerenza del progetto, trovare insieme le candidature più credibili e raccogliere quel progetto e naturalmente raccogliere il più possibili le forze che alternative a questa destra. Noi continueremo a lavorare in questa direzione”.