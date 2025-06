Schlein a Meloni: se vogliamo pace, prepariamo pace non guerra

Roma, 24 giu. (askanews) – “A Giorgia Meloni vorrei dire che rispetto a 2000 anni fa il mondo ha fatto dei passi in avanti nella risoluzione delle controversie. Preparare la guerra, come pensa lei, è il contrario di quello che serve e vuole l’Italia. Il nostro Paese deve impegnarsi per costruire la pace, per la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo e il multilateralismo. Tutto ciò che ci ha consentito di vivere senza guerra dalla caduta del nazifascismo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, replca alle parole della premier in Senato.

“Io la penso come i Costituenti che nella Carta Costituzionale hanno scritto che ‘l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. Alla presidente del Consiglio dico, se vogliamo la pace, prepariamo la pace”, ha concluso Schlein.