Schlein: bloccato altro tentativo della destra di privatizzare sanità

“Volevano scaricare rette non autosufficienti su Comuni e famiglie”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Grazie al muro fatto come opposizioni e anche associazioni e sindacati abbiamo bloccato un altro tentativo di questa destra di privatizzare la sanità”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa.”La sanità pubblica non va smantellata – ha aggiunto – continueremo a batterci in questa direzione. Stavano provando a scaricare le rette delle persone non autosufficienti sui Comuni e sulle famiglie, stavano provando ad allargare gli spazi per le assicurazioni private, il muro che abbiamo fatto li ha fermati. Ma ci riproveranno, dovremo continuare a difendere la sanità pubblica universalitica dai tagli e dalle privatizzazioni di questa destra”.