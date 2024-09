Schlein: buttare giù prima possibile governo, fa scelte sbagliate

Roma, 26 set. (askanews) – “Penso che abbiano delle difficoltà e penso che ce le abbiano con gli italiani, si prospetta una manovra nella quale ancora faranno cassa con le pensioni e non metteranno le risorse che servono sulla sanità pubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo, intervistata ad Omnibus su La7, a una domanda sul fatto se il governo durerà per tutta la legislatura o meno. “Lavoriamo giorno per giorno per buttare giù il più presto possibile un governo che sta facendo scelte sbagliate”, ha aggiunto.

“Il collante del potere li tiene insieme ma vediamo….Vedremo se Forza Italia sarà conseguente con quanto ha detto per tutta l’estate sulla cittadinanza”, ha concluso.