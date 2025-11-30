Schlein: coalizione più di alleanza partiti, Pd perno fondamentale

Roma, 30 nov. (askanews) – E’ “violenta e inaccettabile l’irruzione che ha subito” la redazione della Stampa. “Ogni sede di giornale è un presidio fondamentale di libertà e democrazia. Davanti a questo tornante della storia cruciale, dobbiamo anteporre il senso di responsabilità anche ai distinguo”. Così la segretaria dem Elly Schlein a Montepulciano, anche qui “testardamente unitaria”.

“E’ il tempo di costruire l’alternativa, far prevalere” gli elementi che “uniscono, non le distinzioni” e “dobbiamo discuterli per farli diventare più forti. Accanto a ogni critica serve la nostra proposta, una visione di futuro per il paese di respiro che sia molto di più di un’allenza di partiti”, ha sottolineato Schlein. Il “nostro partito è perno fondamentale”, posizione “conquistata tornata dopo tornata. Non partiamo da zero e dobbiamo chiarirlo bene”, ha evidenziato.