Schlein con i ‘suoi’ a Montepulciano: “si riparte da noi” per alternativa

Montepulciano (Si), 29 nov. (askanews) – “Si riparte da noi”. Può essere questo lo slogan della tre giorni a Montepulciano (Si) organizzata da Dems di Andrea Orlando, AreaDem di Dario Franceschini ed ex Articolo 1 di Roberto Speranza, in un momento di snodo, con la tornata delle regionali appena conclusa e lo sguardo alle Politiche del 2027.

Le componenti del Pd che hanno sostenuto al congresso la mozione della segretaria Elly Schlein ‘Parte da noi’, hanno deciso di confrontarsi tra “chi crede nel cambiamento” del partito, riaffermando la leadership della segretaria e mettendo sul tavolo le questioni più urgenti, dal ‘disordine mondiale’ (“per indicare finalmente il posizionamento giusto del Pd sulle questioni internazionali”) al referendum sulla giustizia, dal lavoro alle diseguaglianze, i temi di un programma da costruire che peserà sulle future alleanze.

A Montepulciano è arrivato anche chi aveva ‘puntato’ su Stefano Bonaccini durante le primarie e che poi si è spostato verso Schlein: Dario Nardella (oggi Area Dem) e i neo-ulivisti di Crea, come Anna Ascani e Marco Meloni. Anche Gianni Cuperlo che aveva sostenuto Schlein in seconda battuta, dopo essersi ritirato. Diversi i parlamentari presenti: Provenzano, Misiani, Sarracino e Rossomando (Dems), Sereni e Di Biase (Area Dem), Fornaro, Scotto, Guerra e Stumpo (ex Art.1) e poi Serracchiani, Boldrini.

Nella tensostruttura allestita ai giardini di Poggiofanti si sono registrate oltre 1.200 persone in vista delle conclusioni della tre giorni che terrà la segretaria, domani alle ore 12,30.

“Sentivamo tanto il bisogno di stare insieme, di poterci confrontare, di immaginare un Paese differente e offrire un tetto a chi ha creduto e a chi crede nel cambiamento del Pd, a chi ha scelto di cambiare con noi questo Paese. A Montepulciano si rafforza la costruzione di una alternativa plurale, credibile, alla peggiore destra della storia del Paese”, ha detto nel suo intervento il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, il quale ha affermato: “Da qui ribadiamo che non arretreremo sui grandi passi in avanti fatti sulla linea politica dal Partito democratico e dal suo gruppo dirigente in questi due anni”.