Schlein: da Meloni ci aspettavamo rilancio, invece solito repertorio

Roma, 9 apr. (askanews) – Quello esibito da Giorgia Meloni in aula è stato “il solito repertorio”, secondo la leader Pd Elly Schlein. Conversando con i giornalisti alla Camera la segretaria democratica ha spiegato: “Ha chiesto lei di fare l’informativa con la diretta tv, uno si poteva aspettare un rilancio”. Invece “niente, ha ripetuto il solito repertorio”.

E’ stato, ha aggiunto, “un comizio postumo sul referendum, una sfida che ha già perso perché 15 milioni di italiani hanno votato ‘no’ per difendere la Costituzione”.