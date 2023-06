Schlein-De Luca faccia a faccia: un’ora di colloquio “franco e cordiale” a tutto campo

La segretaria Pd Elly Schlein ha incontrato oggi a Napoli il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il faccia a faccia, voluto dalla leader dem dopo le tensioni tra i due degli ultimi giorni, si e’ svolto a margine dell’assemblea nazionale di Art.1 che ha sancito il ritorno – “il ricongiungimento familiare” lo ha definito Schlein – di Pierluigi Bersani, Roberto Speranza e gli altri nel Pd. Il colloquio, che e’ durato circa un’ora, viene definito dal Nazareno “cordiale e franco”. I due si sono parlati “a tutto campo, con un primo confronto sulle tematiche del partito e della Campania”. In ballo c’e’ la possibilita’ per De Luca di correre o meno per il terzo mandato da governatore della Campania.