Schlein: destra si può battere, ma non inseguendola sui suoi temi

Roma, 10 giu. (askanews) – “Noi possiamo batterli, ma non rincorrendoli sulla loro agenda”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla ‘Seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale’. “Questo è un errore che molti partiti socialdemocratici hanno commesso negli anni. Ogni volta che li inseguiamo loro crescono, dobbiamo offrire un’alternativa. Non possiamo batterli inseguendoli ma costringendoli sul terreno meno favorevole per loro: la giustizia sociale, l’istruzione, la sanità, un lavoro decente, paghe dignitose”.