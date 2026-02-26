Schlein: “Destra teme il voto, bozza legge elettorale inaccettabile”

In base a indiscrezioni premio maggioranza troppo distorsivo

Roma, 26 feb. (askanews) – “Quando ho appreso che questa notte c’è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo fosse sul calo della produzione industriale… Invece no, il vertice era sulla legge elettorale, per garantire sé stessi. Questa accelerazione evidentemente è il frutto della preoccupazione per l’esito referendario. La fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere”: lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a margine di un evento.In ogni caso, ha aggiunto la segretaria dem, “quando presenteranno un testo, lo valuteremo in ogni aspetto, ma dalle indiscrezioni pare già un testo che può essere molto distorsivo della rappresentanza” dal momento che prevede “premi alti e senza limiti che rischiano di consegnare a chi vince le elezioni, anche la possibilità di eleggere da soli il presidente della Repubblica. Elementi che sarebbero per noi inaccettabili”.