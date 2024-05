Schlein “Difendiamo la sanità pubblica da tagli e privatizzazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Difendiamo la sanità pubblica dai tagli e dalle privatizzazioni che sta facendo il governo Meloni.

Liste d’attesa infinite e carenza di personale sanitario: vogliono una sanità in cui solo chi ha il portafogli abbastanza gonfio riesce a saltare l’attesa curandosi direttamente nel privato”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un video su Instagram.

“Non possiamo permetterci – aggiunge – che milioni di persone siano costrette ad aspettare anni per esami essenziali, come una mammografia o una gastroscopia. Servono più investimenti per la nostra sanità e un centro di ricerca comune e europeo per un’Europa della salute. Questa è l’Europa che vogliamo”.

