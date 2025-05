Schlein: dl Albania propaganda su pelle migranti e tasche italiani

Roma, 15 mag. (askanews) – Il dl Albania è solo “propaganda” fatta sulla “pelle dei migranti” e sulle “tasche degli italiani”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein conversando con i giornalisti alla Camera. “Hanno fallito e stanno cercando di coprire un fallimento, accanendosi sulle persone e sulle tasche degli italiani”.

La segretaria Pd ha affermato che “questo governo sta truffando gli italiani”. L’operazione dei centri in Albania, ricorda, “l’avevano venduta come un modello innovativo per evitare che le persone arrivassero in Italia per poter chiedere l’asilo. Quando abbiamo segnalato che questo violava il diritto costituzionale e il diritto europeo ci hanno sostanzialmente riso in faccia”. Invece “il modello è immediatamente fallito”, perché già “le prime deportazioni di persone in Albania non sono state convalidate”.

Quindi, “per coprire il proprio fallimento Giorgia Meloni ha fatto anche – con il voto di oggi – un ‘cambio di destinazione d’uso’ di questi centri: non ospiteranno più persone a cui impediscono di arrivare in Italia, questi centri ospiteranno persone che erano già detenute in Italia”.

Ma, ha concluso Schlein: “Se li rimpatriano così in fretta come dice Giorgia Meloni non si capisce perché spendere tutti ‘sti soldi degli italiani per portarli in Albania e poi riportarli indietro e rimpatriali di nuovo dall’Italia. Allora potevano rimpatriarli da dove li hanno presi!”.