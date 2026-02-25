Schlein: governo approvi legge su ‘rider’ e su salario minimo

Roma, 25 feb. (askanews) – Il governo deve approvare la legge sul salario minimo e anche una normativa a tutela dei ‘rider’. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, a margine di una iniziativa pubblica. “La magistratura sta cercando di fare luce sullo sfruttamento dei rider. Io penso che la politica non possa stare a guardare. Chiedo di nuovo al governo di approvare una legge sul salario minimo, perché sotto i nove euro all’ora non è lavoro, ma è sfruttamento”, ha detto.

“Serve poi – ha aggiunto – una legge specifica di tutela dei rider che non hanno diritti, non hanno tutele, non hanno assicurazione, non hanno malattia. L’Europa si è già mossa in questa direzione, l’Italia deve approvare una legge specifica di tutela dei rider e lo deve fare tenendo a mente che non c’è spazio in questo paese per lo sfruttamento. Non ci deve essere spazio per lo sfruttamento lavorativo”.