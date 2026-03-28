Schlein: governo Meloni non riesce a scegliere fino in fondo l’Europa

Roma, 28 mar. (askanews) – “Questo governo non riesce a scegliere fino in fondo l’Europa. È questo che dobbiamo stigmatizzare. Meloni si dice contraria al superamento dell’unanimità, contraria alla difesa comune che è necessaria”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla convention per gli Stati Uniti d’Europa organizzata da +Europa dal titolo “Tutta l’Europa che manca”, in corso a Roma.

“Meloni – ha proseguito – non solo è contraria alla difesa comune ma in aula, io sono rimasta colpita, ha rivendicato la contrarietà al buy european. Se accetti la richiesta di portare la spesa militare al 5% del Pil e al contempo contesti la clausola di preferenza europea vuol dire comprare più armi da Trump, essere più dipendenti non più autonomi”.

Schlein ha ricordato un’altra “battaglia dove per tre anni il governo non ha fatto nulla: sulle bollette più care d’Europa. Meloni non è riuscita a far nulla e oggi vuole sospendere gli Ets, il principale strumento per ridurre la nostra dipendenza da fonti fossili. Questo vuol dire portarci dalla dipendenza dal gas di Putin alla dipendenza dal gas naturale liquido di Trump. Non è una strategia brillante per l’autonomia energetica dell’Italia e dell’Europa”.