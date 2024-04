Schlein: io candidata premier? Lo dice lo statuto del Pd

Roma, 3 apr. (askanews) – Elly Schlein sarà la naturale candidata a premier del Pd alle prossime elezioni, perché lo prevede lo statuto del partito. Lo ha detto la segretaria democratica durante la registrazione di ‘Porta a porta’ rispondendo a Bruno Vespa. “Questo è scritto anche nello statuto del Pd, non è una sorpresa…”.

Dopodiché, ha aggiunto, “nessuno basta a se stesso. Il fatto che lavoriamo in maniera testardamente unitaria non è perché ce l’abbia chiesto il dottore. Le persone ci chiedono di costruire l’alternativa e il Pd non la costruisce da solo”.

La leader democratica ha sottolineato: “Eravamo al minimo storico, siamo riusciti a ridare uno slancio… Sono contenta di come sta andando, è cambiata la percezione. Però non bastiamo a noi stessi. Matematicamente dobbiamo costruire un’alleanza. Un’alleanza tra diversi che non si basi su accordi di potere e spartizione di poltrone”.